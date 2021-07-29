Раєвський про свої вподобання говорить відкрито. Про це повідомив представник Донецька у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Чоловік набив тату з Гітлером

Так, Раєвський набив на собі портрет Гітлера. Крім того, чоловік воював на Донбасі.

Але тільки не переплутайте. Фашизм в Україні, звичайно ж. А в Росії – це такий антифашизм, – написав Казанський.

Раєвському заборонили в'їзд в Україну