Раєвський про свої вподобання говорить відкрито. Про це повідомив представник Донецька у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Чоловік набив тату з Гітлером

Так, Раєвський набив на собі портрет Гітлера. Крім того, чоловік воював на Донбасі.

Але тільки не переплутайте. Фашизм в Україні, звичайно ж. А в Росії – це такий антифашизм, – написав Казанський.

Раєвському заборонили в'їзд в Україну

Ще у 2014 році росіянину заборонили в'їзд в Україну. Причина – розпалювання міжнаціональної ворожнечі та публічні заклики вбивати українців та євреїв.

Служба безпеки України встановила, що Раєвський, перебуваючи в Одесі, намагався створити диверсійно-підривну групу з мешканців області для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у регіоні. Він готував матеріали з публічними закликами ввести на територію Одещини російські війська з Придністров'я.