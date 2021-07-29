Раєвський про свої вподобання говорить відкрито. Про це повідомив представник Донецька у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
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Чоловік набив тату з Гітлером
Але тільки не переплутайте. Фашизм в Україні, звичайно ж. А в Росії – це такий антифашизм, – написав Казанський.
Раєвському заборонили в'їзд в Україну
Ще у 2014 році росіянину заборонили в'їзд в Україну. Причина – розпалювання міжнаціональної ворожнечі та публічні заклики вбивати українців та євреїв.
Служба безпеки України встановила, що Раєвський, перебуваючи в Одесі, намагався створити диверсійно-підривну групу з мешканців області для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у регіоні. Він готував матеріали з публічними закликами ввести на територію Одещини російські війська з Придністров'я.