Кремлівські котлети з мухами ... Або як з націоналіста зробити нациста ... Далі читайте російською.

Во всей этой стратегической ИПСО Кремля с "украинскими нацистами и фашистами", которые, согласно воплей мордорской пропагандисткой машины, уже пробрались на "священную землю" Запоребрика... Готовя разнообразные терракты и диверсии... У кремлевских "социальных инженеров" было несколько главных целей…

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Перечислять их я не буду… Мы (группа ИС) уже неоднократно на этой теме останавливались достаточно предметно и подробно.

Потому, ответы на вопросы – зачем и почему, именно накануне так называемых "майских праздников" и Пасхи, орки Мордора с упорством бурриданова осла опять лепят многочисленных украинских "террористов-нацистов"... Надеюсь, моим уважаемым читателям, тоже понятны…

Но в нынешнем очередном кремлевском "антинацистком угаре" есть несколько моментов, которые, на мой взгляд, достойны самого пристального внимания…

1. Главной и основной целью всех этих "ужасных" историй есть отнюдь не "порча имиджа" Украины, как многие подумали. Ею есть срыв или минимализация поддержки нашей страны со стороны мирового сообщества цивилизованных стран…

Еще раз – "разгул нацизма" и прочие "фашистские" закидоны, приписываемые Украине Мордором, не есть их самоцелью… Ибо в мире существуют вполне цивилизованные и развитые страны, где откровенные нацисты резвятся намного более вольготно нежели у нас, а местами вполне себе даже "легализированы" в виде части местного политического ландшафта...

Более того, в цивилизованном мире вполне различают национализм и нацизм. Потому, сам факт существования или отсутствия радикально-правых организаций в стране – не является чем-то из ряда вон выходящим…

На самом деле, орки добиваются наряду с маргинализацией наших отечественных "радикально-патриотических" движей (как опасных и вредных в плане оказания агрессору сопротивления и побуждающих население Украины к таковому)... Они хотят, чтобы Украина, как государство, в мировом общественном мнении ассоциировалась именно с нацисткой идеологией... Причем, в данном случае, им абсолютно побоку, кто там заседает на Банковой…

Придуманные Кремлем "украинские нацисты" – в этом отношении, есть всего лишь инструментом... И отождествления наших националистов с нацистами, в этом плане вполне подходит, как эффективная методология…

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2. Однако, в этом контексте, даже значительная часть наших отечественных, отнюдь не придуманных Кремлем (а вполне возможно им проинфильрованных) "ура-патриотов", не сознавая последствий своих действий и слов уже давно, регулярно и плотно банально просто подыгрывают этому кремлевскому информационному тренду, делая его практически и реально осязаемым…

История с чествованием 14-й панцер-гренадерской дивизии "Галичина" Ваффен СС времен Второй мировой войны – как раз из этой оперы. Причем, ситуацию не меняет тот факт, что Ваффен СС по своей сути были лишь своеобразным "иностранным легионом" в составе вооруженных формирований третьего рейха, которые использовались в войне в качестве отборных, элитных боевых войск и по своей сути и предназначению весьма существенно отличались от так называемых "Общих СС", которые, собственно, и творили известные всему миру злодеяния…

Формально-то они относились… К одной и той же конторе…

Потому, прежде чем забуриться с рунами на метро "Арсенальная" и производить на камеры мировых и российских телеканалов некие пассы своими верхними конечностями, напоминающие зигу... Всем этим нашим "до ж*пы" патриотичным организациям и их лидерам, стоило бы подумать о последствиях этих своих столь экстравагантных действий для их столь "горячо любимого" государства...

Лучше ему от них, точно не станет..

3. Я вполне осознаю, что с нашими реальными ультра-патриотическими организациями достаточно давно и плотно работают специальные службы нашего государства. Однако, проблема состоит не в самом этом факте, а в том, что с ними не менее плодотворно работают не только они, а и аналогичные службы далеко не нашего государства…

И действительно, зачем ловить каких-то маргиналов-террористов в Иркутске или Ижевске, натужно приписывая им принадлежность к какому-то придуманному на Лубянке "украинскому националистическому террористическому " движу… Если один реальный полудурок в вышиванке, зигующий в вечерних новостях в центре Киева на метро "Арсенальная" сделает в этом отношении намного больше и качественнее..?

На месте СБУ я хотя бы заинтересовался реальными мотивами такого рода действий ряда наших "радикальных патриотов"... Ну или людей, выдающих себя за таковых…

Суть всей этой возни... Проста и определенна, как двери…

Кремль желает стереть в Украине разницу между национализмом и нацизмом, по многим причинам…

И пока, ему это удается…

И не в последнюю очередь из-за, мягко говоря, некоторого недопонимания целым рядом самих нацинал-патриотов... Сути и содержания идеологии национализма, а так же превратного толкования ими грани между национализмом и нацизмом…

Проще говоря, шановне панство… Відокремлення мух від котлет ще нікому не завдавало шкоди... Пора вже навчитись, відрізняти одне від іншого...