Пострадавших девочек госпитализировали в больницу. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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Детали трагедии
По свидетельствам очевидцев, батут, у которого, вероятно, оторвались крепления, резко начал подниматься в воздух. Остановили его только трамвайные провода. В этот момент с него упали две маленькие девочки. Одну отбросило на трамвайные рельсы, другую – на шпалы.
Что известно о пострадавших
В результате инцидента серьезные травмы получили 3-летняя Аня и 4-летняя Вика. У последней диагностировали перелом основания черепа, травмы легких и живота. В то же время у Ани был перелом позвоночника.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В региональном МЧС предположили, что батут не выдержал давления воздуха.
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