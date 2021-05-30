Пострадавших девочек госпитализировали в больницу. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Важно 4-летний мальчик чуть не выпал из окна, пока мать "зарабатывала" интимом

Детали трагедии

По свидетельствам очевидцев, батут, у которого, вероятно, оторвались крепления, резко начал подниматься в воздух. Остановили его только трамвайные провода. В этот момент с него упали две маленькие девочки. Одну отбросило на трамвайные рельсы, другую – на шпалы.

Что известно о пострадавших

В результате инцидента серьезные травмы получили 3-летняя Аня и 4-летняя Вика. У последней диагностировали перелом основания черепа, травмы легких и живота. В то же время у Ани был перелом позвоночника.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В региональном МЧС предположили, что батут не выдержал давления воздуха.

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