Постраждалих дівчаток госпіталізували до лікарні. Зараз їм надається вся необхідна медична допомога.

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Деталі трагедії

За свідченнями очевидців, батут, в якого, ймовірно, відірвалися кріплення, різко почав підійматися в повітря. Зупинили його лише трамвайні дроти. У цей момент з нього впали дві маленькі дівчинки. Одну відкинуло на трамвайні рейки, іншу – на шпали.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок інциденту серйозні травми отримали 3-річна Аня і 4-річна Віка. В останньої діагностували перелом основи черепа, травми легенів і живота. Натомість в Ані був переломом хребта.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. У регіональному МНС припустили, що батут не витримав тиску повітря.

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