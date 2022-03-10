Один из таких примеров фейка опубликовали на пропагандистском канале RT. Там хвастались, что вертолет Ка-52 якобы уничтожает украинскую бронетехнику, которую пытались замаскировать.

"Хе**вы постановщики и режиссеры", – отреагировали на этот фейк в ВСУ.

В то же время ВСУ уничтожили дивизион вражеских ракетных комплексов "Искандер-М" в Черниговской области

И показали, почему это видео не имеет ничего общего с реальным положением.

Так, на земле во время полета вертолета очень много давно лежащего снега. В то же время уже в следующих кадрах, где идет прицел на цель – снега на земле почти нет.

Кроме того, в пропагандистском видео вертолет ведет стрельбу НУРСами, а на втором экране видно, как полетела управляемая ракета в захваченный объект.

Фейковое видео российских пропагандистов

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