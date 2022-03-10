Один з таких прикладів фейку опублікували на пропагандистському каналі RT. Там вихвалялися, що вертоліт Ка-52 нібито знищує українську бронетехніку, яку намагалися замаскувати.
"Хе*ові ви постановники та режисери", – відреагували на цей фейк в ЗСУ.
Водночас ЗСУ знищили дивізіон ворожих ракетних комплексів "Іскандер-М" на Чернігівщині
І показали, чому це відео не має нічого спільного з реальним станом справ.
Так, на землі під час польоту вертольота дуже багато снігу, який давно лежить. натомість вже в наступних кадрах, де йде приціл на ціль – снігу на землі майже немає
Окрім того, в пропагандистському відео вертоліт веде стрільбу НУРСами, а на другому екрані видно, як полетіла керована ракета в захоплений об'єкт.
Фейкове відео російських пропагандистів
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