Один з таких прикладів фейку опублікували на пропагандистському каналі RT. Там вихвалялися, що вертоліт Ка-52 нібито знищує українську бронетехніку, яку намагалися замаскувати.

"Хе*ові ви постановники та режисери", – відреагували на цей фейк в ЗСУ.

Водночас ЗСУ знищили дивізіон ворожих ракетних комплексів "Іскандер-М" на Чернігівщині

І показали, чому це відео не має нічого спільного з реальним станом справ.

Так, на землі під час польоту вертольота дуже багато снігу, який давно лежить. натомість вже в наступних кадрах, де йде приціл на ціль – снігу на землі майже немає

Окрім того, в пропагандистському відео вертоліт веде стрільбу НУРСами, а на другому екрані видно, як полетіла керована ракета в захоплений об'єкт.

Фейкове відео російських пропагандистів



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!