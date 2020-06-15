В России в Краснодарском крае местные жители пожаловались на громкую музыку в одной из квартир. В результате один из прибывших на вызов правоохранителей едва не задушил подростка.

На шум пожаловалась соседка

Жительница Темрюкского района, в Краснодарском крае, пожаловалась на шум из соседней квартиры. Также женщина сказала, что из окон летят предметы, а на лестничной клетке имеются следы крови, информирует Live24.

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Прибывшие на вызов полицейские увидели в подъезде молодого человека и попросили его показать документы. Парень позвал правоохранителей с собой в квартиру. В доме была молодежь, у которой стражи порядка тоже требовали документы.

Правоохранитель душил одного из парней

Далее показания очевидцев отличаются. Полицейские говорят, что молодой человек, который зашел в квартиру, сам спровоцировал конфликт. Одна из присутствующих девушек сняла видео. На кадрах видно, как полицейский душит парня со словами: "Если я тебя в***, то ты сдохнешь".

Пострадавший – в больнице

Пострадавший юноша оказался в больнице. По информации СМИ, правоохранитель, который превысил полномочия, уже приходил к парню с просьбой подписать признание о том, что он оказывал сопротивление при задержании.

Сейчас местная полиция проводит служебное расследование.

Смотрите видео с места происшествия (18+):