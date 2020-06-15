У Росії у Краснодарському краї місцеві мешканці поскаржились на гучну музику з однієї з квартир. В результаті один з правоохоронців, що прибули на виклик, ледь не задушив підлітка.

На шум поскаржилась сусідка

Мешканка Темрюкського району, що в Краснодарському краї, поскаржилась на шум з сусідньої квартири. Також жінка сказала, що з вікон летять предмети, а на сходовій клітці є сліди крові, інформує Live24.

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Поліцейські, які прибули на виклик, побачили у під'їзді молодого чоловіка і попросили його показати документи. Хлопець покликав правоохоронців з собою у квартиру. У помешканні була молодь, у якої стражі порядку теж вимагали документи.

Правоохоронець душив одного з хлопців

Далі свідчення очевидців відрізняються. Поліцейські кажуть, що молодий чоловік, який зайшов у квартиру, сам спровокував конфлікт. Одна з присутніх дівчат зняла відео. На кадрах видно, як поліцейський душить хлопця зі словами: "Якщо я тебе в***, то ти здохнеш".

Постраждалий – у лікарні

Постраждалий юнак опинився у лікарні. За інформацією ЗМІ, правоохоронець, який перевищив повноваження, уже приходив до хлопця з проханням підписати визнання про те, що він чинив опір при затриманні.

Наразі місцева поліція проводить службове розслідування.

Дивіться відео з місця події (18+):