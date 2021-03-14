В России 13 марта горел полевой лагерь на полигоне в поселке Алабино под Москвой. Полигон известен тем, что на нем репетируют парад, который Кремль проводит 9 мая.

Российские СМИ пишут, что пожар начался с палатки. Информации о пострадавших пока нет, как и официального подтверждения об инциденте тоже.

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Однако в сети опубликовали фото и видео пожара. На них видно, что огонь вспыхнул довольно масштабных размеров.

Пользователи шутят, что это "подарок армии России ко Дню украинского добровольца".

Что известно о полигоне

Поскольку полигон расположен недалеко от Москвы, там проходят наиболее известные в стране военные выставки "Армия".

Также на нем устраивают танковый биатлон с участием иностранных участников.

Каждый год на полигоне репетируют парад на 9 мая в Москве. К слову, несколько дней назад "Новый день" писало, что в Алабино начали готовить технику к событию.

Заметим, в Харьковской области на границе с Россией 9 марта вспыхнул грузовик. Габаритное авто неожиданно загорелось в очереди к таможенному контролю. Спасатели потушили машину, однако 61-летний водитель получил ожоги рук и головы.