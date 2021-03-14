У Росії 13 березня горів польовий табір на полігоні в селищі Алабіно під Москвою. Полігон відомий тим, що на ньому репетирують парад, який Кремль проводить 9 травня.

Російські ЗМІ пишуть, що пожежа почалась з намету. Інформації про постраждалих наразі немає, як і офіційного підтвердження про інцидент теж.

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Однак в мережі опублікували фото та відео пожежі. На них видно, що вогонь спалахнув доволі масштабних розмірів.

Користувачі жартують, що це "подарунок армії Росії до Дня українського добровольця".

Що відомо про полігон

Оскільки полігон розташований неподалік Москви, там відбуваються найбільш відомі в країні військові виставки "Армія".

Також на ньому влаштовують танковий біатлон за участі іноземних учасників.

Щороку на полігоні репетирують парад на 9 травня в Москві. До слова, кілька днів тому "Новый день" писало, що в Алабіно почали готувати техніку до події.

Зауважимо, у Харківській області на кордоні з Росією 9 березня спалахнула вантажівка. Габаритне авто несподівано зайнялося в черзі до митного контролю. Рятувальники загасили машину, однак 61-річний водій отримав опіки рук та голови.