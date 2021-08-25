Необычную находку обнаружили местные жители и рассказали СМИ. Журналисты сразу же поехали на место и начали искать "владельца" утерянной техники.

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"Танк оставили чеченцы"

Технику обнаружили на пустыре, вокруг были разбросаны отходы армейской жизнедеятельности. Танк стоял прямо в кустах посреди куч мусора, его никто не охранял.



Танк в кустах на пустыре / Фото v1.ru

В открытых ящиках лежали инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы. По словам местных, машина провела в зарослях и без присмотра не один день.

Танк буквально "врос" в местность, это видно по следам. Он весь в пыли. Это довольно странное зрелище: идешь по степи, и вдруг – танк,

– рассказали журналистам.

Неофициально в штабе округа СМИ рассказали, что танк охраняли солдаты-срочники из Чечни. Их не было на месте, потому что они вроде бы все пошли делать намаз. Впрочем, журналисты, побывавшие на месте находки, называют эту версию "довольно странной". Ведь, чтобы добраться до танка, необходимо несколько часов.



Мусор вокруг танка / Фото v1.ru

Сколько на самом деле боевая машина находилась без присмотра – непонятно.

Танк уже забирают

После огласки в СМИ, на место прибыли военные, которые начали решать вопрос с транспортировкой. В пресс-службе Южного военного округа журналистам пояснили, что заброшенный танк участвовал в тренировках по случаю проведения форума "Армия-2021".

Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут,

– лаконично прокомментировали ситуацию в штабе.

"Армия-2021" – это выставочное мероприятие армии России. В нем оккупанты демонстрируют свое вооружение и умение. Очевидно, обращаться с военной техникой и должным образом за ней ухаживать российские военные не научились.