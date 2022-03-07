Вполне ожидаемое такое предложение выдвинули в Путинской партии "Единая Россия". Инициативой запрета на въезд стал депутат Султан Хамзаев.

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Заметим, среди покинувших Россию есть певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, Земфира, Рената Литвинова и многие другие.

Вскоре российскую экономику ожидает крах, а сотни известных брендов уже заявили, что прекращают работу на территории государства-агрессора. Поэтому многие россияне, которые имели возможность уехать из страны, сделали это.