Цілком очікувано таку пропозицію висунули в Путінській партії "Єдина Росія". Ініціативою заборони в'їзду став депутат Султан Хамзаєв.

До теми Комісія російської Ради з прав людини закликала зупинити війну в Україні

Зауважимо, серед тих, хто покинув Росію є співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін, Земфіра, Рената Литвинова та багато інших.

Невдовзі російську економіку чекає крах, а сотні відомих брендів вже заявили, що припиняють працювати на території держави-агресорки. Тому багато тих росіян, які мали можливість виїхати з країни, зробили це.