По его словам, в рамках скрытой мобилизации военкоматы России активно обзванивают резервистов и оказывают на них давление, чтобы заставить подписать контракт.
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"На территории Беларуси остались только подразделения тылового обеспечения ВС РФ, все боеспособные подразделения уже были заброшены в Украину", – отметил в сообщении Разумков.
Кроме того, сообщил, что офицеры Службы внешней разведки РФ осознают, какую стратегическую ошибку допустили.
"Готовя и докладывая "наверх" разведывательную информацию по Украине, "адаптируют" под ожидания высшего руководства, а не реальное положение дел. Это привело к переоценке Кремлем своих возможностей и планированию далеких от реалий сценариев развития событий", – добавил Разумков.
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Сообщение Дмитрия Разумкова
В пределах скрытой мобилизации военкоматы РФ активно обзванивают резервистов и оказывают на них давление с целью принуждения к подписанию контрактов. На территории Беларуси остались только подразделения тылового обеспечения ВС РФ, все боеспособные подразделения уже были переброшены в Украину.
Офицеры Службы внешней разведки РФ осознают, что допустили стратегическую ошибку, готовя и докладывая «наверх» разведывательную информацию по Украине, «адаптированную» под ожидания высшего руководства, а не реальное положение дел. Это привело к переоценке Кремлем своих возможностей и планированию далеких от реалий сценариев развития событий.
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