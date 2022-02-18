Почему организация стала "нежелательной"

В России заявили, что деятельность "Свободного Идель-Урала" якобы представляет угрозу конституционному строю и безопасности государства. Информацию об этом генпрокуратура уже отправила в минюст.

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По результатам изучения материалов, поступивших 16 февраля 2022 года в генпрокуратуре России одобрили решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации "Свободный Идель-Урал",

– говорится в сообщении.

Что известно про "Свободный Идель-Урал"

Источник: Википедия

Организацию создал один из лидеров татарского национального движения Рафис Кашапов. 26 декабря 2017 он вышел из российской колонии, в которую его отправили за критику оккупации Крыма. Бывший политзаключенный вернулся в Украину и вместе с единомышленниками объявил о создании организации "Свободный Идель-Урал".

Целью организации является построение независимых национальных демократических государств: Эрзяно-Мокшании, Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. "Свободный Идель-Урал" заявляет, что стремится сплотить эти национальные республики в единое интеграционное объединение типа Европейского Союза.

"Свободный Идель-Урал" добивается восстановления суверенитета республик Идель-Урала, выступает за защиту языков и поддерживает политзаключенных.