Чому організація стала "небажаною"

У Росії заявили, що діяльність "Вільного Ідель-Уралу" нібито становить загрозу конституційному ладу та безпеці держави. Інформацію про це генпрокуратура вже відправила у мін'юст.

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За результатами вивчення матеріалів, що надійшли 16 лютого 2022 в генпрокуратурі Росії схвалили рішення про визнання небажаної на території Росії діяльності іноземної неурядової організації "Вільний Ідель-Урал",

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про "Вільний Ідель-Урал"

Джерело: Вікіпедія

Організацію створив один з лідерів татарського національного руху Рафіс Кашапов. 26 грудня 2017 року він вийшов з російської колонії, в яку його відправили за критику окупації Криму. Колишній політв'язень повернувся в Україну й разом з однодумцями оголосив про створення організації "Вільний Ідель-Урал".

Метою організація є побудова незалежних національних демократичних держав: Ерзяно-Мокшанії, Чувашії, Марій Ел, Татарстану, Удмуртії і Башкортостану. "Вільний Ідель-Урал" заявляє, що прагне згуртувати ці національні республіки в єдине інтеграційне об'єднання на зразок Європейського Союзу.

"Вільний Ідель-Урал" добивається відновлення суверенітету республік Ідель-Уралу, виступає за захист мов та підтримує політв'язнів.