В этом попытался убедить замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Он дал интервью изданию Politique Internationale, которое опубликовали на сайте посольства России во Франции.

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Мяч – на стороне НАТО, – Козак

Козак уверен, что в ситуации с евроатлантической интеграцией Украины, "мяч именно на стороне ЕС и НАТО".

По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в ближайшем будущем. В какие альянсы вступать – это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России,

– отметил Козак.

В Кремле хотят рассказать Украине о последствиях

Государство-агрессор, конечно, уверяет, что вмешиваться в выбор Киева не собирается. Однако готово разъяснить последствия таких шагов в политическом и экономическом аспектах. В Кремле, по словам Козака, хотят быть уверенными, что выбор украинцев – осознанный.

Путин ранее агрессивно комментировал вероятное вступление Украины в НАТО

Отметим, что ранее перспектива присоединения Украины к НАТО вызвала агрессивную реакцию России. Так Владимир Путин заявлял, что "при таких условиях время полета ракеты от Харькова до Москвы уменьшится до 7 – 10 минут". По словам главы Кремля, западные страны и раньше плевали на интересы России в вопросах расширения Альянса".

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже ошарашил тем, что, мол, вступление Украины в НАТО – "красная линия для России в отношениях с Западом". Такую незаурядную "обеспокоенность" Кремля вызвало заявление президента США Джо Байдена о возможном предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе.