В России взрыв полностью разрушил супермаркет: есть пострадавший – видео
В российском Владикавказе произошел взрыв в супермаркете. Сейчас известно, что в результате инцидента пострадал 1 человек – охранник магазина.
Источник:24 канал
Детали взрыва в России
Инцидент произошел на улице Гагкаева 12 февраля в 07:24 по московскому времени. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
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►Взрыв прогремел в трехэтажном здании, в супермаркете "Магнит". Он полностью разрушил магазин.
►Кроме того, ударная волна также снесла соседний магазин.
►На месте происшествия работают 125 спасателей, которые разбирают завалы. Кроме того привлечены 25 машин спецтехники.
►Впоследствии к мчсникам присоединятся еще 100 человек.
Что известно о пострадавших
Под завалами спасатели нашли мужчину. Он оказался охранником супермаркета. Однако точное количество пострадавших пока неизвестно.
Причина взрыва
По предварительным данным, инцидент мог случиться в результате взрыва газа.
Взрыв в супермаркете в России: видео
Смотрите видео первых секунд после взрыва:
Последствия взрыва во Владикавказе: видео
Спасатели расчищают завалы после взрыва: видео
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