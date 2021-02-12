В российском Владикавказе произошел взрыв в супермаркете. Сейчас известно, что в результате инцидента пострадал 1 человек – охранник магазина.

Детали взрыва в России

Инцидент произошел на улице Гагкаева 12 февраля в 07:24 по московскому времени. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

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►Взрыв прогремел в трехэтажном здании, в супермаркете "Магнит". Он полностью разрушил магазин.

►Кроме того, ударная волна также снесла соседний магазин.

►На месте происшествия работают 125 спасателей, которые разбирают завалы. Кроме того привлечены 25 машин спецтехники.

►Впоследствии к мчсникам присоединятся еще 100 человек.

Что известно о пострадавших

Под завалами спасатели нашли мужчину. Он оказался охранником супермаркета. Однако точное количество пострадавших пока неизвестно.

Причина взрыва

По предварительным данным, инцидент мог случиться в результате взрыва газа.

Взрыв в супермаркете в России: видео

Смотрите видео первых секунд после взрыва:

Последствия взрыва во Владикавказе: видео

Спасатели расчищают завалы после взрыва: видео