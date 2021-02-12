У російському Владикавказі трапився вибух у супермаркеті. Наразі відомо, що внаслідок інциденту постраждала 1 людина – охоронець магазину.

Деталі вибуху у Росії

Інцидент трапився на вулиці Гагкаєва 12 лютого о 07:24 за московським часом. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Читайте також Вибух у торговому центрі пролунав у Чернівцях: що відомо – фото

►Вибух пролунав у триповерховій будівлі, в супермаркеті "Магніт". Він повністю зруйнував магазин.

►Крім того, ударна хвиля також знесла сусідній магазин.

►На місці події працюють 125 рятувальників, які розбирають завали. Крім того залучені 25 машин спецтехніки.

►Згодом до надзвичайників приєднаються ще 100 людей.

Що відомо про постраждалих

Під завалами рятувальники знайшли чоловіка. Він виявився охоронцем супермаркету. Однак точна кількість постраждалих наразі невідома.

Причина вибуху

За попередніми даними, інцидент міг трапитися внаслідок вибуху газу.

Вибух у супермаркеті в Росії: відео

Дивіться відео перших секунд після вибуху:

Наслідки вибуху у Владикавказі: відео

Рятувальники розчищають завали після вибуху: відео