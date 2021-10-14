Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
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Россия вновь прокомментировала возможность нормандской встречи
По словам Лаврова, лидер Кремля в разговоре с коллегами из Франции и Германии обсудил целесообразность возобновления работы по проведению саммита "нормандской четверки".
Наш президент (Путин – 24 канал) отметил, что прежде чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения решений предыдущего,
– добавил глава МИД России.
Он сообщил, что российский президент даже назвал конкретные факты, которые якобы убедительно показывают, что "Киев не выполнил ничего из того, что там обязался сделать". В то же время повторить хотя бы один из этих "фактов" не захотел.
Встреча "нормандской четверки": что известно
- "Нормандская четверка", то есть главы Украины, России, Германии и Франции, в последний раз встречались в Париже в декабре 2019 года.
- Следующая встреча должна была быть в 2020 году, однако ее не организовали из-за пандемии. С тех пор Кремль блокирует любые намеки на возможный саммит.
- Зато периодически проводятся онлайн-переговоры на уровне советников, однако без особых результатов.