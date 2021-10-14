Таку заяву зробив очільник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров на пресконференції за підсумками телефонної розмови Володимира Путіна з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.

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Росія знов прокоментувала можливість нормандської зустрічі

За словами Лаврова, лідер Кремля у розмові з колегами з Франції та Німеччини обговорив доцільність відновлення роботи щодо проведення саміту "нормандської четвірки".

Наш президент (Путін – 24 канал) наголосив, що перш ніж збиратися на новий саміт, потрібно домогтися виконання рішень попереднього,

– додав глава МЗС Росії.

Він повідомив, що російський президент навіть назвав конкретні факти, які начебто переконливо показують, що "Київ не виконав нічого з того, що там зобов'язався зробити". Водночас повторити хоча б один із цих "фактів" не захотів.

Зустріч "нормандської четвірки": що відомо