Кулеба наголосив, що зустріч не відбувається, тому що Лавров уникає її. Президент держави-агресора Володимир Путін має дати дипломату чітку вказівку.

До теми У Кремлі підтвердили підготовку до зустрічі "нормандської четвірки"

Вказівка може надійти у результаті розмови президента Франції Еммануеля Макрона та канцлерки Німеччини Ангели Меркель з Путіним.

Україна чекає сигналу з Москви