Кулеба наголосив, що зустріч не відбувається, тому що Лавров уникає її. Президент держави-агресора Володимир Путін має дати дипломату чітку вказівку.
До теми У Кремлі підтвердили підготовку до зустрічі "нормандської четвірки"
Вказівка може надійти у результаті розмови президента Франції Еммануеля Макрона та канцлерки Німеччини Ангели Меркель з Путіним.
Україна чекає сигналу з Москви
Україна готова до зустрічі, але чекає сигналу з Росії.
Чекаємо на сигнал з Москви. Поки ніяких сигналів не отримували,
– заявив Кулеба.
Що цьому передувало
- Меркель та Макрон почергово провели перемовини з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
- Обговорили реалізацію заходів з саміту у Парижі у 2019 році.
- Також домовились про проведення зустрічі глав МЗС країн. У Єлисейському палаці зазначили, що це може бути вже найближчими тижнями.