Кулеба подчеркнул, что встреча не происходит, потому что Лавров избегает ее. Президент государства-агрессора Владимир Путин должен дать дипломату четкое указание.
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Указание может поступить в результате разговора президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с Путиным.
Украина ждет сигнала из Москвы
Украина готова к встрече, но ждет сигнала из России.
Ждем сигнала из Москвы. Пока никаких сигналов не получали,
– заявил Кулеба.
Что этому предшествовало
- Меркель и Макрон поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
- Обсудили реализацию мероприятий по итогам саммита в Париже в 2019 году.
- Также договорились о проведении встречи глав МИД стран. В Елисейском дворце отметили, что это может быть уже в ближайшие недели.