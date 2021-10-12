Ймовірність проведення такої зустрічі Пєсков назвав "високою". Проте конкретна дата зустрічі ще не визначена.

До теми У Макрона анонсували нормандську зустріч на рівні міністрів: коли вона відбудеться

Путін, Макрон та Меркель домовились щодо консультацій, – Пєсков

Путін говорив з Меркель і Макроном. Вони домовились активізувати роботу у плані підготовки до зустрічі, домовились провести консультації в рамках "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ,

– сказав Пєсков.

Вже після зустрічі глав МЗС можна буде побачити "обриси саміту нормандської четвірки", наголосив речник Путіна. Проте він поспішив додати, що жодного прогресу по самих мінських домовленостях немає.

Пєсков каже, що похвалитись нічим

Тут роботу проводять. Хоча похвалитись нема чим у плані виконання ні Мінська, ні Парижа. Проте робота продовжується,

– повідомив Пєсков.

Перемовини між лідерами держав відбулись напередодні

Зазначимо, що 11 жовтня президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини почергово провели перемовини з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Вони обговорили реалізацію заходів з саміту у Парижі, а також домовились про проведення зустрічі глав МЗС.

​Більше тут Путін, Меркель і Макрон також обговорили підготовку до нормандського саміту

Важливо! Щодо очної зустрічі Зеленського та Путіна, то наголосив Пєсков, вона відрізнятиметься від порядку денного "нормандської четвірки". Адже завдання останньої, наголосив речник глави Кремля, – дотримання мінських домовленостей.