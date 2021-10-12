Про це повідомила французька сторона. Напередодні Еммануель Макрон та Ангела Меркель почергово провели перемовини з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
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Лідери країн обговорили реалізовані заходи з 2019 року
У цих розмовах президенти та канцлерка підвели підсумки того, як були реалізовані заходи з попередньої зустрічі у Парижі.
Сторони погодилися з необхідністю працювати над повним виконанням його висновків і домовилися про майбутню організації з цією метою в найближчі тижні міністерської зустрічі між Францією, Німеччиною, Росією і Україною,
– мовиться у повідомленні Єлисейського палацу.
Раніше про перемовини 11 жовтня розповіли і у Кремлі. У Москві наголосили, що лідери країн погодились щодо важливості мінських домовленостей.
Путін дорікнув Україні у "невиконанні угод"
Проте Путін і цього разу знайшов нагоду, аби розкритикувати позицію Києва. Начебто Україна знову "відмовляється від виконання угод".
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