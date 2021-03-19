В Москве требуют наказать организаторов концерта "Крымская весна" в Лужниках за несоблюдение санитарных норм. На нарушения обратил внимание муниципальный депутат Илья Яшин.

Соответствующий запрос московский политик уже направил в Следственный комитет. "Закон один для всех, не так ли, господин Бастрыкин?", – обратился он к его руководителю, опубликовав копию заявления в соцсетях.

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"Многочисленные фото – и видеорепортажи, опубликованные в СМИ, свидетельствуют о тотальном несоблюдении участниками этой меры ограничительных мер, введенных указом мэра Москвы", – подчеркнул Яшин.

Направил в СК запрос с требование установить организаторов митинга-концерта в Лужниках и привлечь их к уголовной ответственности по 236 статье УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических норм: https://t.co/N9hNiaVJEr

Закон один для всех, так ведь, господин Бастрыкин? Или нет? pic.twitter.com/R539VXPDCa — Илья Яшин (@IlyaYashin) March 19, 2021

Кроме этого, такое же заявление поступило в Министерство внутренних дел России – его направил Олег Степанов, координатор московского штаба Алексея Навального.

Справка. На концерте в Лужниках, посвященном годовщине присоединения Крыма к России, выступал Владимир Путин, "Хор Турецкого", группа "Руки вверх", Сергей Лазарев, Григорий Лепс и другие.

Ограничения в Москве

Из-за пандемии коронавируса в Москве ввели карантинные ограничения во время массовых мероприятий. Зрителей на концертах должно быть не больше, чем половина зала.

Заметим, что при этом, соответствующий указ мэра российской столицы Сергея Собянина не распространяется на "официальные мероприятия, которые организовываются органами исполнительной власти".

Реакция Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что зал в Лужниках был заполнен на 50% от его вместимости. "Многие люди просто стояли, но все равно это было 50%", – заверил он.

Ранее издание "Эхо Москвы" писало, что во время концерта "Крымская весна" на трибунах почти не было свободных мест, а зрители не соблюдали дистанцию, много кто пришел без маски.