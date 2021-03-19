У Москві вимагають покарати організаторів концерту "Кримська весна" у Лужниках за недотримання санітарних норм. На порушення звернув увагу муніципальний депутат Ілья Яшин.

Відповідний запит московський політик вже направив у Слідчий комітет. "Закон один для всіх, чи не так, пане Бастрикін?", – звернувся він до його керівника, опублікувавши копію заяви у соцмережах.

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"Численні фото- та відеорепортажі, опубліковані у ЗМІ, свідчать про тотальне недотримання учасниками цього заходу обмежувальних заходів, введених указом мера Москви", – наголосив Яшин.

Направил в СК запрос с требование установить организаторов митинга-концерта в Лужниках и привлечь их к уголовной ответственности по 236 статье УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических норм: https://t.co/N9hNiaVJEr

Закон один для всех, так ведь, господин Бастрыкин? Или нет? pic.twitter.com/R539VXPDCa — Илья Яшин (@IlyaYashin) March 19, 2021

Крім цього, така ж заява надійшла у Міністерство внутрішніх справ Росії – її направив Олег Степанов, координатор московського штабу Олексія Навального.

Довідка. На концерті у Лужниках, присвяченому роковинам приєднання Криму до Росії, виступав Володимир Путін, "Хор Турецького", група "Руки вгору", Сергій Лазарєв, Григорій Лепс та інші.

Обмеження у Москві

Через пандемію коронавірусу у Москві запровадили карантинні обмеження під час масових заходів. Глядачів на концертах повинно бути не більше, ніж половина залу.

Зауважимо, що при цьому, відповідний указ мера російської столиці Сергія Собяніна не поширюється на "офіційні заходи, які організовують органами виконавчої влади".

Реакція Кремля

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що зал у Лужниках був заповнений на 50% від його місткості. "Багато людей просто стояли, але все одно це було 50%", – запевнив він.

Раніше видання "Ехо Москви" писало, що під час концерту "Кримська весна" на трибунах майже не було вільних місць, а глядачі не дотримувалися дистанції, багато хто прийшов без маски.