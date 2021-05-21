Пятерых человек доставили в больницу в Таганроге. В то же время поиски еще двоих сотрудников продолжаются.

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Детали отравления в России

Отравление произошло в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Всего в коллекторе работали 14 человек. На месте инцидента прокуратура Ростовской области начала проверку.

Кроме спасателей, в коллекторе работали следователи и криминалисты. По их информации, причиной гибели сотрудников стал выброс метана.

Отметим! Опасность работ в коллекторах заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана и аммиака. От тепла процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах усиливается.

Пресс-служба прокуратуры подтвердила факт инцидента, но точное количество пострадавших и погибших не уточнила. По словам главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, известно лишь о 5 работниках, находящихся в больнице с отравлением. Сейчас на месте происшествия продолжают поиски тел.



В России работники отравились в коллекторе / Фото МЧС России

В России уже открыли уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после гибели не менее семи рабочих на очистных сооружениях Таганрогского водоканала.