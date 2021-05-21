Пятерых человек доставили в больницу в Таганроге. В то же время поиски еще двоих сотрудников продолжаются.
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Детали отравления в России
Отравление произошло в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Всего в коллекторе работали 14 человек. На месте инцидента прокуратура Ростовской области начала проверку.
Кроме спасателей, в коллекторе работали следователи и криминалисты. По их информации, причиной гибели сотрудников стал выброс метана.
Пресс-служба прокуратуры подтвердила факт инцидента, но точное количество пострадавших и погибших не уточнила. По словам главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, известно лишь о 5 работниках, находящихся в больнице с отравлением. Сейчас на месте происшествия продолжают поиски тел.
В России работники отравились в коллекторе / Фото МЧС России
В России уже открыли уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после гибели не менее семи рабочих на очистных сооружениях Таганрогского водоканала.