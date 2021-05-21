П'ятьох осіб доставили в лікарню в Таганрозі. Водночас пошуки ще двох співробітників продовжуються.
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Деталі отруєння в Росії
Отруєння відбулось в селищі Дмітріадовка Некліновського району. Загалом в колекторі працювали 14 осіб. На місці інциденту прокуратура Ростовської області почала перевірку.
Окрім рятувальників, у колекторі працювали слідчі і криміналісти. За їхньою інформацією, причиною загибелі співробітників став викид метану.
Пресслужба прокуратури підтвердила факт інциденту, але точну кількість постраждалих та загиблих не уточнила. Зі слів глави адміністрації Таганрога Андрія Лисицького, відомо лише про 5 працівників, які перебувають в лікарні з отруєнням. Наразі на місці події продовжують пошуки тіл.
В Росії працівники отруїлись в колекторі / Фото МНС Росії
В Росії вже відкрили кримінальну справу щодо порушення вимог промислової безпеки після загибелі не менше семи робочих на очисних спорудах Таганрозького водоканалу.