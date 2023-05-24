Об этом пишет эксперт Александр Черненко. Он отметил, что таким образом деятельность СБУ спасает жизнь украинских защитников.

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"Деятельность СБУ реально бьет по оборонным предприятиям врага. Например, недавно в России впервые заявили о кризисе с двигателями для вертолетов, ранее предателем, бывший директор "Мотор-Сичи" Богуслаев тайно переправлял в Россию. Глава Минпрома России Мантуров признал, что это "самое узкое место", а нехватка двигателей составляет более 500 штук", – сообщает Черненко.

Политолог отмечает, что прекращенная СБУ поставка комплектующих для российского ВПК – это спасенные жизни солдат и мирных жителей.

На днях СБУ разоблачила предприятие на Волыни, поставлявшее редкие детали российскому флоту. Пару недель назад обезвредили предприятие в Полтаве, которое помогало производить ракеты, что потом падали на их же город. В таком случае неважно речь идет о деталях для ракет, подводных лодок или моторах для российских вертолетов. Любая работа на армию России – государственная измена,

– отмечает эксперт.

По мнению политолога, для Украины большой геополитический риск из-за деятельности подобных предприятий.

Если раньше такие предприятия работали напрямую с Россией, то после февраля 22 они используют для маскировки фирмы-прокладки с заграничной пропиской. Оказывая давление на другие страны, чтобы они прекратили сотрудничество с ВПК России, Украине крайне важно, чтобы ни одна украинская фирма не занималась подобными поставками,

– подчеркивает Черненко.

Напомним, ранее СБУ разоблачила волынскую компанию, поставлявшей в Россию комплектующие для российского оборонного комплекса.