Про це пише експерт Олександр Черненко. Він зазначив, що таким чином діяльність СБУ рятує життя українських захисників.

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"Діяльність СБУ реально б’є по оборонним підприємствам ворога. Наприклад, недавно в Росії вперше заявили про кризу з двигунами для вертольотів, які раніше зрадник, колишній директор "Мотор-Січі" Богуслаєв таємно переправляв до Росії. Глава Мінпрому Росії Мантуров визнав, що це "найбільш вузьке місце", а нехватка двигунів складає більше ніж 500 штук", – повідомляє Черненко.

Політолог зазначає, що припинена СБУ поставка комплектуючих для російського ВПК – це, також, врятовані життя солдатів та мирних жителів.

На днях СБУ викрила підприємство на Волині, яке поставляло рідкісні деталі російському флоту. Пару тижнів тому знешкодили підприємство у Полтаві, яке допомагало робити ракети, які потім падали на їх же місто. В такому випадку не важливо мова йде про деталі для ракет, підводних човнів чи мотори для російських вертольотів. Будь-яка робота на армію Росії – державна зрада,

– зазначає експерт.

На думку політолога, для України є великий геополітичний ризик через діяльність подібних підприємств.

Якщо раніше такі підприємства працювали напряму з Росією, то після лютого 22-го вони використовують для маскування фірми-прокладки із закордонною пропискою. Здійснюючи тиск на інші країни, щоб вони припинили співпрацю з ВПК Росії, Україні вкрай важливо, щоб жодна українська фірма не займалась подібними поставками,

– підкреслює Черненко.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила волинську компанію, яка постачала до Росії комплектуючі для російського оборонного комплексу.