В России решили документально регламентировать практику экзорцизма
Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ. Он регламентирует практику экзорцизма, то есть изгнания бесов.
Источник:24 канал
Такую информацию выдал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Об этом сообщили в одном из российских изданий.
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В России регламентируют экзорцизм
По словам Илариона, пока практика экзорцизма есть не во всех поместных церквях. Подготовленный документ содержит
- историю соответствующей практики;
- предложения по ее унификации и регламентации.
Иларион подчеркнул, что полное содержание документа не будут разглашать до официальной публикации. Священнослужитель отметил, что после окончания работы над любым церковным проектом, редакционная группа может вносить правки и изменения.
Работу над документом, регламентирующим экзорцизм, проводили с 2015 года.
Что митрополит Иларион говорил ранее о экзорцизме
В конце 2020 года Иларион от имени РПЦ просил верующих не проводить обряды экзорцизма самостоятельно. Он подчеркивал, что это может сделать только специальный человек.
Также он отмечал, что не стоит путать с "беснованием" подозрения о наличии у человека возможных психических расстройств.
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