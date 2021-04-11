Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ. Он регламентирует практику экзорцизма, то есть изгнания бесов.

Такую информацию выдал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Об этом сообщили в одном из российских изданий.

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В России регламентируют экзорцизм

По словам Илариона, пока практика экзорцизма есть не во всех поместных церквях. Подготовленный документ содержит

историю соответствующей практики;

предложения по ее унификации и регламентации.

Справка. По данным Википедии, экзорцизм – это вид религиозной практики, обряд изгнания бесов и других сверхъестественных существ из одержимого от них человека, с помощью молитвы и определенных ритуалов.

Иларион подчеркнул, что полное содержание документа не будут разглашать до официальной публикации. Священнослужитель отметил, что после окончания работы над любым церковным проектом, редакционная группа может вносить правки и изменения.

Работу над документом, регламентирующим экзорцизм, проводили с 2015 года.

Что митрополит Иларион говорил ранее о экзорцизме

В конце 2020 года Иларион от имени РПЦ просил верующих не проводить обряды экзорцизма самостоятельно. Он подчеркивал, что это может сделать только специальный человек.

Также он отмечал, что не стоит путать с "беснованием" подозрения о наличии у человека возможных психических расстройств.