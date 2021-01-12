РПЦ благословила: в России животных переодели в нацистов и показывали детям – фото
В России цирковых животных переодели в костюмы нацистов и показывали детям во время спектаклей. Происходило такое "развлечение" по просьбе местных служителей церкви.
Инцидент произошел в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
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Одними зверушками-нацистами организаторы праздника не ограничились.
Дрессировщиков они переодели в костюмы красноармейцев. Кроме того, соответствующие номера происходили под тематическое визуальное сопровождение.
Правоохранители уже открыли дело за использование нацистской символики.
Что говорят в РПЦ
- Представители Русской православной церкви уже поблагодарили организаторов спектакля за хорошо организованный праздник.
- Кроме того, российские служители церкви отметили, что целью представления было показать не только победу над нацизмом, но и всеобщее осуждение идеалов нацистской Германии.
- Столь эпическое шоу якобы должно было сформировать у детей негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма.
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