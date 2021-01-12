В России цирковых животных переодели в костюмы нацистов и показывали детям во время спектаклей. Происходило такое "развлечение" по просьбе местных служителей церкви.

Инцидент произошел в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры. Актуально Белорус поджигал мусорные баки ради забавы: он хотел вспомнить пионерские костры – детали Одними зверушками-нацистами организаторы праздника не ограничились. Дрессировщиков они переодели в костюмы красноармейцев. Кроме того, соответствующие номера происходили под тематическое визуальное сопровождение. Правоохранители уже открыли дело за использование нацистской символики. Что говорят в РПЦ Представители Русской православной церкви уже поблагодарили организаторов спектакля за хорошо организованный праздник. Кроме того, российские служители церкви отметили, что целью представления было показать не только победу над нацизмом, но и всеобщее осуждение идеалов нацистской Германии. Столь эпическое шоу якобы должно было сформировать у детей негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма.

Животные в костюмах нацистов / скриншот с видео