У Росії циркових тваринок переодягнули у костюми нацистів та показували дітям під час вистав. Відбувалася така "розвага" на прохання місцевих служителів церкви.

Інцидент відбувся в Удмуртії. Про це повідомляє пресслужба місцевої прокуратури. Актуально Білорус підпалював сміттєві баки заради забави: він хотів пригадати піонерські вогнища – деталі Самими лише звірятами-нацистами організатори свята не обмежилися. Дресувальників вони переодягнули у костюми червоноармійців. Окрім того, відповідні номери відбувалися під тематичний візуальний супровід. Правоохоронці вже відкрили справу через використання нацистської символіки. Що кажуть у РПЦ Представники Російської православної церкви вже подякували організаторам вистави за гарно організоване свято. Окрім того, російські служителі церкви наголосили, що метою вистави було показати не лише перемогу над нацизмом, але й загальне засудження ідеалів нацистської Німеччини. Настільки епічне шоу нібито мало сформувати у дітей негативне ставлення до ідеології нацизму й екстремізму.

Тварини у костюмах нацистів / скриншот з відео