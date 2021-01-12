РПЦ благословила: у Росії тварин переодягнули у нацистів і показували дітям – фото
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У Росії циркових тваринок переодягнули у костюми нацистів та показували дітям під час вистав. Відбувалася така "розвага" на прохання місцевих служителів церкви.
Інцидент відбувся в Удмуртії. Про це повідомляє пресслужба місцевої прокуратури.
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Самими лише звірятами-нацистами організатори свята не обмежилися.
Дресувальників вони переодягнули у костюми червоноармійців. Окрім того, відповідні номери відбувалися під тематичний візуальний супровід.
Правоохоронці вже відкрили справу через використання нацистської символіки.
Що кажуть у РПЦ
- Представники Російської православної церкви вже подякували організаторам вистави за гарно організоване свято.
- Окрім того, російські служителі церкви наголосили, що метою вистави було показати не лише перемогу над нацизмом, але й загальне засудження ідеалів нацистської Німеччини.
- Настільки епічне шоу нібито мало сформувати у дітей негативне ставлення до ідеології нацизму й екстремізму.
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