По данным СМИ, Федеральная служба по надзору в сфере связи России признала сайт "Ностоящее время" иноагентом. Об этом сообщили 28 февраля.

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В письме ведомства России говорилось, что на сайте телеканала есть информация, нарушающая закон, а именно: "Недостоверная общественно значимая информация о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины".

Также "настоящее время" обвиняют в распространении недостоверных сведений и персональных данных граждан России. Они как бы создают угрозу общественной безопасности.

Сайт телеканала был признан иностранным агентом в стране-агрессоре.

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