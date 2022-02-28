За даними ЗМІ, Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку Росії визнала сайт "Настоящее время" іноагентом. Про це повідомили 28 лютого на офіційній сторінці телеканалу.

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У листі відомства Росії мовилося, що на сайті телеканалу є інформація, що порушує закон, а саме: "Недостовірна суспільно значуща інформація про російських військових, нібито вбитих і взятих у полон на території України".

Також "Настоящее время" звинувачують у поширенні недостовірних відомостей та персональних даних громадян Росії. Вони начебто створюють загрозу громадській безпеці.

Сайт телеканалу визнали іноземним агентом у країні-агресорці.

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