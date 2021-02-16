В одной из школ Нижневартовска ученики под присмотром полицейских перевоплотились в силовиков и протестующих. Во время игры одна группа школьников засыпала других спортивными мячами.

Зато другие дети в шлемах и с дубинками защищались от митингующих. Они также закрывались от толпы щитами.

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Так называемая игра в протесты состоялась 15 февраля в спортзале школы №42. На видео заметно, как толпа учеников бросалась волейбольными и баскетбольными мячами в тех лиц, которые изображали сотрудников ОМОНа. В то же время представители полиции контролировали этот процесс, а также подсказывали детям, как нужно действовать.

Кроме этого, один из взрослых изобразил нападение на силовиков во время беспорядков. Он активно двигался в сторону митингующих и размахивал руками.

В этот момент из-за щитов выбежали те, кто выполняли роль стражей, взяли его за руки и ноги и отнесли.

Как такие действия прокомментировали в полиции и департаменте образования

В пресс-службе городского управления МВД пояснили, что эти сцены были элементом открытого урока для школьников, информирует URA.RU мол, таким образом детям показали различные аспекты работы сотрудников правоохранительных органов.

Была представлена экспозиция полицейских фуражек из разных стран мира, прошли показательные выступления во время работы на массовых мероприятиях,

– подчеркнули в полиции.

И подчеркнули, что это было исключительно профориентационное мероприятие, без всякого политического подтекста.

В то же время в местном департаменте образования пожаловались, что опубликованный ролик нарушает контекст произошедшего. "Просто контекстно вырвали и что-то непонятное слепили", – прокомментировали в комментарии "Коммерсантъ".

Как сообщает РБК-Россия, Городская администрация проводит проверку по этому инциденту. В частности, должно быть установлено, соответствовал ли такой открытый урок закону Об образовании. "Если мы выявим нарушения, будут приняты меры в отношении должностных лиц", – подчеркнули в администрации Нижневартовска.