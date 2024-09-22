Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, отметив, что человеческий ресурс в России, к сожалению, оказался большим. По его мнению, именно этот показатель спас армию оккупантов от полного краха осенью 2022 года.

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Ресурс России завершается

Евгений Дикий отметил, что количество личного состава россиян стремительно уменьшается, а пополнять его становится все сложнее.

Даже до событий на Курщине были очевидные сигналы. По сравнению с 2022 годом, сейчас России пришлось увеличить выплаты участникам "военной операции" примерно в 10 раз. Им надо это делать, чтобы хоть кто-то еще шел на контрактную службу,

– сказал он.

Мобилизационная география

Ветеран российско-украинской войны назвал регионы России, из которых чаще всего отправляли на войну против Украины. Удивительно, но мобилизационная география постепенно движется к центральным областям страны-агрессора.

По данным российских социальных выплат, в 2023 году больше всего материальной помощи получили родственники участников "военной операции" у наиболее отдаленных регионах России. Речь идет о Чувашии, Башкортостан и Бурятии.

Это экономически очень бедные и этнически не русские регионы. Россия собирала на окраинах последние коренные народы и отправляла их на "утилизацию" в Украину,

– отметил Евгений Дикий.

По его словам, в начале 2024 года Москва начала отправлять на войну уже этнических русских, но также с окраин страны.

За последние несколько месяцев это изменилось, ведь в армию начали брать россиян из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

Это были три мегаполиса, которых до недавнего времени не трогали по двум причинам. Первая – им надо платить больше. Вторая – когда будут привозить много убитых, будет больше резонанса и общественного возмущения, чем на окраинах России,

– подчеркнул ветеран.

Он пояснил, что это указывает на быстрое исчерпание резервов, которое нужно восстанавливать при любых обстоятельствах. Вероятно, единственной альтернативой для Владимира Путина будет принудительная мобилизация.

"Один раз не добровольной мобилизацией кремлевский режим спас себя и российскую армию. Когда в 2022 году за очень короткий период собрали 450 тысяч военных и буквально засыпали ими линию соприкосновения", – сказал Евгений Дикий.

Он добавил, что это единственный выход для Путина, но российское общество может очень негативно воспринять это.