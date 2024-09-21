Даже если в России объявят мобилизацию уже сегодня, подготовленными для ведения боевых действий бойцы будут не раньше нового года. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил российский оппозиционер, политический деятель Владимир Милов, озвучив, что людям, которые попадают на мобилизационные пункты, прежде чем станут боеспособными солдатами, понадобится несколько месяцев соответствующей подготовки.

Смотрите также Если свой ресурс безграничен: зачем Кремль вербует на фронт иностранцев

Достаточного ресурса для штурмов на всей линии фронта в России нет

Милов отметил, что россияне пытались проводить контрнаступление в Курской области, но оно провалилось, их наступление в предыдущем месяце на Харьковском направлении – тоже. Сейчас российская армия сосредоточила максимально боеспособные силы на Покровском направлении в Донецкой области.

"По моим оценкам, там несколько десятков тысяч соединений, которые реально готовы штурмовать. Больше не видно, чтобы в России еще был ресурс. Если бы было больше сил, тогда бы россияне вели по широкому фронту заметные и результативные наступательные операции. Похоже на то, что боеспособные силы осталось только на узких участках фронта", – предположил Милов.

Политический деятель отметил, что в этой ситуации не видит никаких перспектив российской армии в Курской области.

Все эти поставленные задачи и сроки звучали не раз, когда-то хотели Часов Яр взять, но ничего из этого не получилось. Принимая во внимание, как россияне наступают, используя тактику "мясных штурмов", довольно примитивную, то у них потери личного состава запредельно высокие,

– озвучил Милов.

В России нехватка средств ПВО

Что касается ударов по складам с боеприпасами в России, со слов Милова, стало заметным, что у Путина не хватает средств ПВО, чтобы закрывать все стратегические объекты по широкому периметру.

Нанесенный ущерб от недавних ударов для России растет, таких больших складов у России не так много. Все эти боеприпасы стоят миллиарды рублей. Бюджет России не резиновый. Такие удары становятся очень эффективным оружием, ведь выбранный способ поражать беспилотниками – недорогой. Если такие удары будут масштабироваться в дальнейшем – это станет очень большой проблемой для Путина,

– считает Милов.

К сведению! 18 сентября дроны атаковали склады с оружием в Торопце Тверской области. Заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и авиаэксперт Анатолий Храпчинский считает, что Россия тогда потеряла около 20% своего вооруженного потенциала. Он отметил, что в Кремле не уделяли достаточного внимания масштабированию и качеству средств ПВО, чтобы защитить все свои военные стратегические объекты.