Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что Кремль пытается компенсировать свои потери. Однако и в самой России людей для войны осталось не так много, из-за чего Владимир Путин идет на вынужденные шаги.

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Зачем Кремль вербует на фронт иностранцев

По словам военно-политического обозревателя, пока влияние России в странах Африки является достаточно серьезным, поэтому вербовка их граждан никак не повлияет на отношения стран.

Россия время от времени накапливает ресурс для компенсации того, что она теряет. У них есть среднестатистический показатель потерь 35 тысяч в месяц, их они и должны восстановить,

– объяснил Коваленко.

Военно-политический обозреватель рассказал, что порой Россия может не просто компенсировать, но и увеличить показатель на 5 – 10%. Оккупанты делают это с 2022 года. Однако сейчас они имеют режим серьезных проблем.

"Поэтому они используют и другие направления: Непал, Судан, Африка. Кого у них только в армии нет", – заметил Коваленко.

Относительно 14 человек из Ганы, то, по мнению военно-политического обозревателя, это еще не самая худшая ситуация. Если бы Россия завербовала более 1000 человек, тогда уже была бы проблема для ВСУ, ведь они бы могли осуществлять штурмы без перестановки на определенную позицию в течение недели.

14 человек, это, скорее всего, была какая-то пропагандистская пиар-кампания, не более,

– добавил он.

Однако в целом Россия действительно имеет проблему с человеческими ресурсами. Если в начале полномасштабного вторжения россиянину предлагали за подписание контракта 250 тысяч рублей, то сейчас 2,5 миллиона.

Путин имеет большую неуверенность в своих действиях. Он думает, что если он объявит о всеобщей мобилизации по всей России, то возникнут проблемы социальной хаотизации в России.

"Он этого боится. Он готов отдавать деньги, которые можно было бы, например, дать на расширение технологических возможностей ВПК, всем бурятам и якутам, чтобы они подавали заявки на вступление в морскую пехоту", – отметил военно-политический обозреватель.

К слову, российские оппозиционные журналисты со ссылкой на источники в правительстве России и администрации президента сообщили, что новая волна мобилизации в России все же может быть до конца 2024 года из-за отсутствия достаточных резервов.