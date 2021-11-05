Этот вариант обсуждался на совещании в Минпромторге с металлургами 27 октября, следует из письма ассоциации "Руслом.ком" в адрес заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Представители Минпромторга РФ подтвердили изданию, что рассматривают такую возможность "в зависимости от того, как будет складываться ситуация на рынке".

До конца года в РФ действует пошлина 5%, но не менее 70 евро за тонну. В этом году ее размер уже увеличивался с уровня 45 евро. При этом Минпромторг предлагал повысить минимальный уровень до 90 евро. 19 октября Минпромторг начал подготовку к новому росту пошлины, разослав большим металлургам письмо с просьбой предоставить позиции, пишет издание.

В конце октября в ведомстве заявляли, что не исключают продления срока пошлины и ее повышения.

"Отменять их не в ближайшее время, сейчас цены на лом вновь пошли вверх — в Китае спрос растет, потому что они заменяют грязное доменное производство на электросталеплавильное. Поэтому будем смотреть на рыночную ситуацию и тогда принимать решение. Не исключаю, что пошлина может и возрасти. Лом нужен здесь, его необходимо переделывать", – заявил замминистра Евтухов.