Цей варіант, що обговорювався на нараді в Мінпромторгу з металургами 27 жовтня, випливає з листа асоціації "Руслом.ком" на адресу заступника міністра промисловості та торгівлі РФ Віктора Євтухова.

Представники Мінпромторгу РФ підтвердили виданню, що розглядають таку можливість "залежно від того, як складатиметься ситуація на ринку".

До кінця року в РФ діє мито 5%, але не менше 70 євро за тонну. Цього року її розмір уже збільшувався з рівня 45 євро. При цьому Мінпромторг пропонував підвищити мінімальний рівень до 90 євро. 19 жовтня Мінпромторг розпочав підготовку до нового зростання мита, розіславши великим металургам лист із проханням надати позиції, пише видання.

Наприкінці жовтня у відомстві заявляли, що не виключають продовження терміну мита та його підвищення.

"Скасовувати їх не найближчим часом, зараз ціни на брухт знову пішли вгору — у Китаї попит зростає, тому що вони заміняють брудне доменне виробництво на електросталеплавильне. Тому будемо дивитися на ринкову ситуацію і тоді приймати рішення. Не виключаю, що мито може й зрости. Лом потрібен тут, його необхідно переробляти", – заявив заступник міністра Євтухов.