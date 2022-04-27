В частности, Лондон заявил, что Украина имеет право атаковать цели на территории России даже их оружием. Ответ Москвы 26 апреля был опубликован росСМИ со ссылкой на минобороны России.

Заметьте Украина вправе атаковать цели на территории России, в том числе нашим оружием, – Великобритания

Россия снова угрожает Украине атаковать "центры принятия решений"

Российское минобороны заявление Лондона назвало "провокацией". В Москве пригрозили "пропорциональным ответом".

Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов "высокоточным оружием" большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве,

– заявила Москва.

Более того циничная Россия добавила, что якобы "советники из числа подданных одной из западных стран, которые находятся в украинских центрах принятия решений в Киеве, не обязательно будут проблемой при принятии Россией решений на ответные действия".

Заявление Лондона по атаке России: коротко

Министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что не видит проблем в том, если оружие Украина использует для атаки по территории России.

Министр пояснил, что Украина имеет право определять цели на территории России, по которым может нанести удар.

Более того, Гиппи объяснил, что в этих потенциальных атаках Украина может использовать для этого оружие, которое ей предоставила Великобритания.

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