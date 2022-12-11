Этот "уникальный сбор" инициировало министерство обороны России, сообщает 24 канал. Таким образом, Кремль хочет "поддержать боевой дух" обреченных оккупантов.
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Что собирают для "мобиков"
В Санкт-Петербурге решили развернуть целый пункт приема музыкальных инструментов – балалаек, губных гармоник, баянов, гитар и т.д. Россиян просят приносить инструменты, которые затем отправят оккупантам на фронт. В Кремле, очевидно, верят, что балалайки помогут оккупантам выжить на войне.
Министерством обороны России организована работа по сбору и передаче музыкальных инструментов (баянов, аккордеонов, губных гармоник, гитар, балалаек мобилизованным, военнослужащим, выполняющих специальные задачи, не имеющие профессионального музыкального образования, с целью поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиг психологического разгрузка,
– говорится в сообщении.
В России собирают инструменты для оккупантов / Скриншот 24 канала
Тем временем ВСУ отправляют оккупантов на концерт к Кобзону.
Очевидно, минобороны России внесло в список целей войны формирование оркестра на концертах Иосифа Кобзона, на который ВСУ успешно отправляют по несколько сотен оккупантов ежедневно.
Наши воины наносят врагу колоссальные потери и по состоянию на 11 декабря оккупационная армия уменьшилась на:
- около 94 140 оккупантов
- 2 942 танка;
- 5920 боевых бронированных машин;
- 1928 артиллерийских систем;
- 397 реактивных систем залпового огня;
- 211 средств ПВО;
- 281 самолет;
- 264 вертолета;
- 1613 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 592 крылатые ракеты;
- 16 кораблей и катеров;
- 4540 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 167 единиц специальной техники.