Этот "уникальный сбор" инициировало министерство обороны России, сообщает 24 канал. Таким образом, Кремль хочет "поддержать боевой дух" обреченных оккупантов.

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Что собирают для "мобиков"

В Санкт-Петербурге решили развернуть целый пункт приема музыкальных инструментов – балалаек, губных гармоник, баянов, гитар и т.д. Россиян просят приносить инструменты, которые затем отправят оккупантам на фронт. В Кремле, очевидно, верят, что балалайки помогут оккупантам выжить на войне.

Министерством обороны России организована работа по сбору и передаче музыкальных инструментов (баянов, аккордеонов, губных гармоник, гитар, балалаек мобилизованным, военнослужащим, выполняющих специальные задачи, не имеющие профессионального музыкального образования, с целью поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиг психологического разгрузка,

– говорится в сообщении.



В России собирают инструменты для оккупантов / Скриншот 24 канала

Тем временем ВСУ отправляют оккупантов на концерт к Кобзону.

Очевидно, минобороны России внесло в список целей войны формирование оркестра на концертах Иосифа Кобзона, на который ВСУ успешно отправляют по несколько сотен оккупантов ежедневно.

Наши воины наносят врагу колоссальные потери и по состоянию на 11 декабря оккупационная армия уменьшилась на: