Об этом на условиях анонимности сообщил участник одной из московских музыкальных групп и по совместительству концертный промоутер.

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Путинский режим запрещает исполнять песни из репертуара украинских исполнителей:

Monatik;

группы "Океан Эльзы";

Нади Дорофеевой;

Насти Каменских;

Алексея Потапенко;

Макса Барских;

Веры Брежневой, строившей карьеру в России.

Среди российских артистов в перечне оказались Валерий Меладзе, рэпер Oxxxymiron, покинувший Россию, Максим Галкин и Борис Гребенщиков. Этих артистов "крайне нежелательно" приглашать на концерты.