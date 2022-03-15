Про це на умовах анонімності повідомив учасник одного з московських музичних гуртів і за сумісництвом концертний промоутер.

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Путінський режим забороняє виконувати пісні з репертуару українських виконавців:

Monatik;

гурту "Океан Ельзи";

Наді Дорофєєвої;

Насті Каменських;

Олексія Потапенка;

Макса Барських;

Віри Брежнєвої, яка будувала кар'єру в Росії.

Серед російських артистів у переліку опинилися Валерій Меладзе, репер Oxxxymiron, який покинув Росію, Максим Галкін і Борис Гребенщиков. Цих артистів "украй небажано" запрошувати на концерти.

Окрім цього, деяких знаменитостей, що є громадянами держави-агресора, змушують підписувати зобов'язання не висловлюватися про війну Росії проти України.