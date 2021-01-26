На российском Урале казачья кибердружина в рамках борьбы с "деструктивным контентом" в интернете теперь будет отслеживать и нецензурную лексику в сети.

Источник: телеграм-канал "Подъем" Руководитель кибердружины "Медиащит" Андрей Замятин заявил, что специально обученные люди будут жаловаться на мат администраторам и модераторам социальных сетей. Читайте также Facebook наказал главу Роскосмоса за высказывание "обнаглевшие американцы" "Деструктивный контент" ищут вручную Кибердружина вручную, без какого-либо программного обеспечения, занимается поиском деструктивного контента;

В основном киберпатрули для борьбы используют хэштеги. Для чего казаки борются с "деструктивным контентом" Основной целью кибердружины является защита языка, культуры и речи. К слову! В декабря 2020 года Госдума России приняла законопроект, согласно которому с 1 февраля 2021 года соцсети обязаны находить и блокировать посты с незаконным контентом, сюда включили и нецензурную лексику.