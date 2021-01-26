Бороться с нецензурной лексикой: в России создали киберпатрули для охраны порядка в сети
На российском Урале казачья кибердружина в рамках борьбы с "деструктивным контентом" в интернете теперь будет отслеживать и нецензурную лексику в сети.
Источник: телеграм-канал "Подъем"
Руководитель кибердружины "Медиащит" Андрей Замятин заявил, что специально обученные люди будут жаловаться на мат администраторам и модераторам социальных сетей.
Читайте также Facebook наказал главу Роскосмоса за высказывание "обнаглевшие американцы"
"Деструктивный контент" ищут вручную
- Кибердружина вручную, без какого-либо программного обеспечения, занимается поиском деструктивного контента;
- В основном киберпатрули для борьбы используют хэштеги.
Для чего казаки борются с "деструктивным контентом"
- Основной целью кибердружины является защита языка, культуры и речи.
Поделиться новостью