Куцая статистика

Это на 210 человек больше, чем официально признаёт убитыми Минобороны РФ. Это без крейсера "Москва" и многих сотен подтверждённых имён убитых.

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Это только те, кого в России признали официально на регионально-локальном уровне. Ибо на федеральном уровне подсвечены единицы "особых героев".

Где в России не скрывают, что хоронят оккупантов / инфографика "Ищи своих"

Тенденции не меняются

Москва в войне практически не участвует, умирает Дагестан, Бурятия, теперь ещё Оренбург, Башкирия.

Причём, в том же Дагестане ситуация становится всё более выпуклой. Например, в городе Буйнакск (население – 66 тысяч) уже публично похоронено 7 человек, ещё 5 убитых зафиксировано в прилегающем районе. В Махачкале – 2, в Москве – 3.

Тренды

С 11 апреля остановился рост числа признанных убитых в Костроме. Просто потому, что закончился 331-й десантно-штурмовой полк. Совсем закончился…

Из-за крейсера "Москва" очень наглядной стала категория "пропавших без вести".

В мейнстримных российских медиа пока эту тему аккуратно обходят. На локальном уровне уже отголоски есть.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: