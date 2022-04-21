Куца статистика

Це на 210 людей більше, ніж офіційно визнає вбитими Міноборони Росії. Це без крейсера "Москва" та багатьох сотень підтверджених імен убитих.

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Це лише ті, кого у Росії визнали офіційно на регіонально-локальному рівні. Бо на федеральному рівні підсвічені одиниці "спеціальних героїв".

Де в Росії не приховують, що ховають окупантів / інфографіка "Ищи своих"

Тенденції не змінюються

Москва у війні практично не бере участі, помирає Дагестан, Бурятія, тепер Оренбург, Башкирія.

Причому, у тому ж Дагестані ситуація стає дедалі опуклішою. Наприклад, у місті Буйнакськ (населення – 66 тисяч) вже публічно поховано 7 людей, ще 5 убитих зафіксовано у прилеглому районі. У Махачкалі – 2, у Москві – 3.

Тренди

З 11 квітня зупиниться зростання кількості визнаних убитих у Костромі. Просто тому, що закінчився 331 дшп. Зовсім закінчився…

Через крейсер "Москва" дуже наочною стала категорія "зниклих безвісти".

У мейнстрімних російських медіа поки що цю тему акуратно оминають. На локальному рівні вже відлуння є.

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