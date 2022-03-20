Соответствующее заявление было обнародовано в Министерстве обороны Великобритании 19 марта. В частности, на 24 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Россия не смогла захватить контроль над нашим небом

Россия не смогла получить контроль над воздухом и потому в значительной степени полагается на вооружение, запущенное из относительной безопасности – делает удары по целям в Украине из российского воздушного пространства,

– сообщили в британском ведомстве.

Минобороны Британии заявило, что получить контроль над воздухом было одной из главных целей России в первые дни конфликта.

"Именно неспособность сделать это значительно притупила оперативный прогресс России", – подытожила Британия.

Более того, в стране считают, что воздушные силы и войска противовоздушной обороны Украины продолжают эффективно защищать воздушное пространство Украины.